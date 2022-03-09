9 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Mart 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

9 Mart Çarşamba günü, haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Müzakerelerde 3. turun ardından Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde döviz kurları yakından takip edilirken, altın ve altın bilezik fiyatları da merak konusu oldu. 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

9 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 861,20 TL

9 Mart Çarşamba günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 871,777 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 700,84 TL

9 Mart Çarşamba günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 701,02 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 524,17 TL

9 Mart Çarşamba günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 632,50 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü gram altın alış: 954,89 TL

9 Mart Çarşamba günü gram altın satış: 955,11 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını alış: 6.249,00 TL

9 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını satış: 6.343,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Mart Çarşamba günü yarım altın alış: 3.093,00 TL

9 Mart Çarşamba günü yarım altın satış: 3.148,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü çeyrek altın alış: 1.545,00 TL

9 Mart Çarşamba günü çeyrek altın satış: 1.574,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü tam altın alış: 6.167,00 TL

9 Mart Çarşamba günü tam altın satış: 6.274,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

9 Mart Çarşamba günü Ata altın alış: 6.217,04 TL

9 Mart Çarşamba günü Ata altın satış: 6.377,08 TL

