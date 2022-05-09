9 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

9 Mayıs Pazartesi "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

9 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

9 Mayıs günü yani haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 834,96 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 9 Mayıs 2022 itibariyle 836,01 TL alış ve 842,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 660,80 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 658,47 TL alış ve 658,61 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 597,08 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 500,92TL alış ve 602,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 901,63 TL

Gram altın satış: 901,79 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.929,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.007,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.969,00 TL

Yarım altın satış: 3.015,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.484,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.506,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.933,00 TL

Tam altın satış: 6.011,00 TL



