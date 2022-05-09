9 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 9 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

Dolar ve Euro'da son durum 9 Mayıs Pazartesi günü de yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Bankası FED'in kararı ve enflasyon verisi sonrasında Dolar'ın 22'yi göreceğini vurguladı. Peki Peki 9 Mayıs Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

9 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 14,9530 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, geçtiğimiz gün 14,9283 TL alış fiyatından, 14,9530 lira satış fiyatı fiyatından işlem gördü. 9 Mayıs Pazartesi günü Dolar ve Euro'da son durum piyasalar açıldığında belli olacak. Haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 15,7369 TL'den yapan Euro, geçtiğimiz gün 15,7330 TL alış ve 15,8155 TL satış fiyatından işlem gördü.

