9 Mayıs Süper Loto sonuçları | 9 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanıyor?

Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığı ile her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. Bu akşam çekilecek olan ikramiyenin sonuçları saat 21:30’da dakikalar içerisinde belli olacak. Süper Loto çekişinde şu an için ikramiye 9 milyonu aştı. Vatandaşlar sonuçlarını ise, çekilişin gerçekleşmesinin ardından millipiyango.com adresi üzerinden görebilir.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.