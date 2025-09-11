FİNANS

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

Türkiye, bu sabaha Habertürk ve Show TV'ye yapılan operasyonla uyandı. Bloomberg HT dahil birçok şirkete TMSF el koydu. Can Holding'in patronu Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın 2016 yılında da kaçak sigara piyasasını yönetme suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı! Öte yandan şirketin patronu bu iki isim kaçak durumunda, işte Habertürk operasyonunun detayları!

Akşam gazetesi, 2016'da bir haber yayınladı! Haberin başlığı "Türk baronun kaçak sigara imparatorluğu" olarak kayıtlara geçti. Orada adı geçen baron daha sonra geçtiğimiz sene Ciner Holding'i satın aldı. Kenan Tekdağ ise kurumdaki mevcut görevine devam etti.

9 SENE SONRA YİNE GÖZALTI KARARI

11 ayrı ülkedeki 1 milyar dolar kaçak sigara piyasasını yönettiği iddia edilen Can Holding'in patronu Murat Can ve Mehmet Şakir Can gözaltına alınmıştı. 2016’nın üzerinden geçen 9 senede bu sabah saatlerinde ikili hakkında yine gözaltı kararı çıkarıldı.

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum... 1

ŞİRKETİN SAHİPLERİ KAÇAK!

Hakkında gözaltı kararı bulunan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı fakat Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak durumunda!

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum... 2

KAYYUM ATANACAK

Ciner Holding'e kısa süre içerisinde kayyum atanması bekleniyor. Habertürk TV genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak

"TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık.
Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.
Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

