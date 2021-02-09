FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 9 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

9 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.02.2021 08:14 | Son Güncelleme

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay farklı günlerde hesaplara yatan aylıklarla ilgili '2021 şubat evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?' sorusunun yanıtı merak edilirken, 2021 şubat'ta evde bakım maaşı zamlanacak mı merak ediliyor. İşte şubat ayı evde bakım maaşı son durum detayları...

9 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bugün evde bakım parası yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Peki **şubat 2021 evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığı yatan iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda. şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ne zaman açıklanacak?

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un düzenli olarak yaptığı açıklamayla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı hesaplara yatacağı gün bekleniyor. Evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmadı ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yatmaktadır.

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı her şehre farklı günlerde ödenmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme gününden önce engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığının ne zaman hesaplara yatacağına dair düzenli olarak bilgi paylaşıyor. Bakanlıktan konuya ilişkin henüz bir bilgi gelmedi. Evde bakım aylığı şubat ayı yatan iller listesi açıklandıkça haberimizde yer alacak.. Şubat ayı evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmadı ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yatmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

evde bakım parası yatan iller listesi

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi! Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak?Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak?
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapılandırma 2021 uzatıldı mı, son durum: Vergi, SGK prim, KYK, MTV yapılandırma başvurusu bitti mi, başvuru tarihi nedir?
Yapılandırma süreleri uzatılacak mı?
2021 ilave tediye ödeme tarihleri... 2. ikramiye ödeme Ramazan Bayramı öncesinde! 4D'li işçiye ilave tediyenin 2. ödemesi ne zaman?
2. ilave tediye Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek!
Emekli ikramiye tarihleri 2021... Emekliye promosyon 500 TL mi olacak? İşte emeklinin 2021 bayram ikramiye tarihleri!
Emekli ikramiye tarihleri nedir?
Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankanın kredisi ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zaman ödenecek?
Esnaf kredi erteleme nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav isim listesi 2021... 1772 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav konuları ve sınav tarihi nelerdir?
İçişleri Bakanlığı sınav isim listesi bekleniyor!
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
İşte kamuya güncel memur alım listesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.