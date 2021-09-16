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900 bin esnafa vergi muafiyeti geliyor

16.09.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Teklifle birlikte yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e geliyor. Teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak.

NTV'den Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alıp yasa gerektiren düzenlemeler için bu teklifin hazırlandığı belirtildi.

İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

ÇİFTÇİYE VERGİ İNDİRİMİ

Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

YOUTUBER'LARA VERGİ KOLAYLIĞI

İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı bu kaldırılıyor, vergi mükellefi olacaklar yine ama banka onlara yatan parayı doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÜCRETİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte 1'ini işveren tarafından ödeniyordu artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ YILDA 3 KEZ VERİLECEK

Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Engelli vatandaşlardan da artık vergi kesintisi olmasın bıktık artık herse e rapor yenilemekten araba Alcan rapor ehliyet Alcan rapor işi göçen rapor herşeye ayrı rapor yeter artık
Dürüst çalışan esnafa helal hoş halka sivrilmiş odunla müdahale edene zehir zıkkım olsun diyor
Vergi düştü diye fiyatlar mı düşecek? Mümkün değil. Devletin üretime geçip fiyatı belirlemesi lazımki, fırsatçılar fiyat artırırsa herkes devletten alsın... Ama bizim hükümet yapar mı? Yapmazzzzzzz. Keşke birisi çıkıp gel yap dese bana.

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