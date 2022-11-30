A101 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde?

A101 vatandaşların uğrak adreslerinden biridir. Her hafta uygun fiyatlı ürünler mağazalarda yer alıyor. 1 Aralık Perşembe itibarıyla geçerli olacak indirimlerde birçok kategoriden ürün bulunuyor. Peki bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? İşte A101 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu!

A101 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 mağazalarında 1 Aralık itibarıyla mutfak kategorisinde birçok ürün indirimli fiyatıyla satılacak.

Köşeli koltuk 6.990 TL'ten satışa sunulacak. 15 iş gününde ücretsiz teslimat yapılacak.

Tek kişilik yorgan 189 TL, çift kişilik battaniye ise 179 TL olacak. Ayrıca erkek sapkalar 19,95 TL'den satılacak.

Çelik su ısıtıcı 175 TL, yumurta pişirici 129 TL, waffle makinesi 349 TL, mikrodalga fırın ise 1.199 TL'den satılacak.

64 GB cep telefonu 3.799 TL'den satışa sunulacak.

İşte A101 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu...





