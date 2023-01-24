A101 26 Ocak Aldın Aldın kataloğu: Elektrikli Moped 14.999 TL! Gıda ve tekstilde kaçırılmayacak fırsatlar!

A101 mağazalarında birbirinden uygun fiyatlı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. 14 bin 999 TL'ye satılan elektrikli moped 9 taksitli fiyatıyla 16 bin 49 TL'ye denk gelecek. Koltuk örtüsü, kazak gibi giyim eşyaları, mutfak eşyaları A101 marketlerinde olacak. İşte A101 26 Ocak Aldın Aldın kataloğu!

A101 26 OCAK ALDIN ALDIN KATALOĞU

Tablet bin 899 TL'den satılıyor.

2 yıl garantili 128 GB cep telefonu ise 4 bin 499 TL olacak.

6 kg çamaşır makinesi 4 bin 299 TL, 5 programlı bulaşık makinesi ise 4 bulaşık makinesi ise 4 bin 699 TL olacak.

İşte A101 26 Ocak Aldın Aldın kataloğu tamamı...





