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A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

06.11.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimler 5-11 Kasım arasında geçerli olacak. Temizlik ürünlerinde dev indirim yapıldı. Dondurmalarda bir alana bir bedava kampanyası var. İşte A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu...

A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinin başında gelen A101'de yeni indirimli ürünler raflarda yerini aldı. 9 kilo Ariel toz detarjan 259,90 TL yerine yüzde 32 indirimle 169,90 TL'den satılıyor. İşte A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu...

A101 5-11 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Tam yağlı tost peyniri 95,50 TL

Tirebolu 42 çay siyah çay 1 kilo 54,50 TL

A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

5- 30 Kasım tarihleri arasında dondurmalarda bir alana bir bedava kampanyası geçerli olacak.

A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

Elma, lahana, havuç gibi ürünler indirimli fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

Fairy platinium bulaşık deterjanı 1500 mk 78,90 TL yerine 39,95 TL olacak.

A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

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