A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Temizlik ürünlerinde dev indirim! Bir alana bir bedava

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinin başında gelen A101'de yeni indirimli ürünler raflarda yerini aldı. 9 kilo Ariel toz detarjan 259,90 TL yerine yüzde 32 indirimle 169,90 TL'den satılıyor. İşte A101 5-11 Kasım aktüel ürün kataloğu...
Tam yağlı tost peyniri 95,50 TL
Tirebolu 42 çay siyah çay 1 kilo 54,50 TL
5- 30 Kasım tarihleri arasında dondurmalarda bir alana bir bedava kampanyası geçerli olacak.
Elma, lahana, havuç gibi ürünler indirimli fiyatıyla müşterilere sunuluyor.
Fairy platinium bulaşık deterjanı 1500 mk 78,90 TL yerine 39,95 TL olacak.