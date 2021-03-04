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  4. A101 aktüel ürünler | İndirimli ürünler listesi yayınlandı: Bu hafta 43'' televizyon indirimde

A101 aktüel ürünler | İndirimli ürünler listesi yayınlandı: Bu hafta 43'' televizyon indirimde

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2021 11:24 | Son Güncelleme

Her hafta biribirinden farklı indirimli ürünleri yayınlayan A101 aktüel kategorisinde 43’’ ve 32’’ televizyon uyun fiyattan satışa sunuldu. Bunun dışında P13 Blue Max 2020 cep telefonu da bin 699 TL’den satılıyor.

A101 aktüel ürünler | İndirimli ürünler listesi yayınlandı: Bu hafta 43'' televizyon indirimde

Bluetooth kulaklıklardan hoperlörlere, telefon tutucusundan Android TV Medya Player’a kadar birçok ürün, 4 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kategorisinde yer aldı.

İŞTE 4 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A 101'de 4 Mart Perşembe günü HI Level 43'' Full HD Android Smart LED TV 2 bin 299 TL, aynı marke 32'' uydu alıcılı LED TV bin 299 TL, P13 Blue Max 2020 cep telefonu bin 699 TL, Piranha 7828 bluetooth hoparlör 59,95 TL, Lenovo kulaklık 29,95 TL, piranha telefon tutucu 12,95 TL, android TV Medya Player 299 TL, Piranha bluetooth kulaklık 34,95 TL’den satılıyor.

1

Beyaz eşyalardan SEG marka no frost buzdolabı 2 bin 699 TL, bulaşık makinesi bin 699 TL, çamaşır makinesi bin 899 TL'den satılırken FLV 1090 büro tipi buzdolabı da 799 TL'den alıcısını bekliyor.

2

Singer marka dikiş makinesi 999 TL, Samsung süpürge 649 TL, Arzum seramik tabanlı ütü 149 TL, epilasyon aleti 119 TL, saç maşası 89,95 TL, el blender seti 249 TL, Honor marka akıllı baskül 169 TL, kiwi kahve makinesi 119 TL, Schafer elektirikli cezve 129 TL'den satılıyor.

3

Dekoratif 5 raflı kitaplık 179,95 TL, çalışma masası ise 149,95 TL'den satılırken, çift taraflı masa üstü ayna 19,95 TL, dantel çok amaçlı sepet 4,50 TL, 6 çekmeceli saklama dolabı 135 TL, 4 basamaklı merdiven 119,95 TL, vakumlu poşet seti 3'lü ise 19,95 TL…

4

Hascevher marka düdüklü tencere seti 179,95 TL, döküm sahan seti 3'lü 165 TL, döküm kek kalıpları 75 TL, pasta börek ve borcam taşıma kabı 17,50 TL, porselen fincan takımı 24,95 TL, dikdörtgen mikrodalga tencere 3'lü 10,95 TL’den satılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
abi bünlar yiyecek içecektwn baska herseyı satıyorlar bu nasıl bişey yaaa
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