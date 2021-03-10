A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı | 11 Mart'ta hangi ürünler indirimli?

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri arasında A101’de bu hafta yayınlanan aktüel ürünler arasında; Altus marka buharlı ütü ise 499 TL, kiwi portatif dikey ütü 149 TL, buharlı temizleyici mop 219 TL, Sunny marka dezenfekte su üretme cihazı 149 TL, Aprilla marka saç kesme makinesi 109 TL, burun kılı kesme makinesi 12,95 TL, kiwi el mikesi 69,95 TL, Sunny blender seti 219 TL, deeama dik süpürge 749 TL, beliva midi fırın 299 TL'den satışa sunuldu…

İŞTE A101'DE 11 MART'TAN İTİBAREN SATILACAK AKTÜEL ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Yarım konç 3'lü bayan çorap 7,95 TL'den satılırken, desenli 5'li slip 16,95, bayan dantelli bralet ise 19,95 TL'den satılıyor.

Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatma 49,95 TL, kumaş kablo gaming mause 34,95, gaming klavye 39,95, büyük boy oyuncu mausepad 24,95, stero hoperlör 29,95 TL, kablolu kulaklık 29,95 TL, PubG oyun kolu 19,95, akıllı telefon büyütücü 19,95, led ışıklı stand 59,95, OCY bluetooth kulaklık 99,95 TL, Go Smart USB bellek ise 29,95 TL'den alıcılarını bekliyor..

Ev gereçleri arasında ise aynalı banyo dolabı 115 TL, ayakkabı dolabı 149 TL, damla kirli çamaşır sepeti 39,95 TL, damla sepet 9,95 TL, çamaşır sepeti 19,95 TL, ütü masası 79,95 TL, kanatlı kurutmalık 49,95 TL, dış seti 17,50 TL, vantuzlu banyo ürünleri 14,95 TL, kalorifer kurutmalığı 12,50 TL, klozet fırçası 11,50 TL'den satılıyor.