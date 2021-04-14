A101 aktüel ürünleri neler? İşte 15 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 15 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? İŞTE 15 NİSAN 2021 TARİHİ A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

İlk sayfada televizyon, cep telefonu ve tablet gibi ürünlerin yer aldığı katalogta Smart Led Tv 3199 TL'ye satışa sunuldu.

İkinci sayfada dikiş makinası, ütü ve baskül gibi gereçler yer aldı.

Üçüncü sayfada gölgeli salıncak 395 TL'ye satışa sunuldu.

Dördüncü sayfada çalışma masası, kitaplık ve gardrop satışa sunuldu.

Beşinci sayfada erişte makinesi, tencere ve çay seti gibi mutfak ürünleri yer aldı.

Altıncı sayfada birbirinden farklı boya badana malzemeleri bulunuyor.

Yedinci sayfada matkap modelleri, oyuncaklar ve bitkiler yer alıyor. Çim biçme makinesi 499 TL'den satışa sunuldu.

Sekizinci sayfada nevresim takımları ve akıllı saat gibi ürünler bulunuyor.

Dokuzuncu sayfada ayçiçek yağı ve macar salam gibi mutfak ürünleri tüketicinin beğenisine sunuldu.