A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak

Ekonomik alışverişin adreslerinden biri olan A101 mağazalarında 9 Mart itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peynir 32, salça 18 TL'den satılacak. Nevresim, ev eşyaları, mobilya kategorisinden birçok ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte A101 9 Mart indirim kataloğu tamamı...
Akıllı televizyon 7 bin 199 TL'den satılacak.
9 kg çamaşır makinesi 5.799 TL, 4 programlı bulaşık makinesi 4.699 TL olacak.
Mini tost makinesi 249 TL'den satılacak.
Tavak, kase, bardak gibi birçok mutfak eşyası A101 mağazalarında olacak.
İşte A101 9 Mart indirim kataloğu tamamı...