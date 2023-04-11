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Dünya A101 Günü'ne özel İNDİRİMLER başladı! iPhone 11 15.999 TL'den, Sony Playstation oyun konsolu 18,999 TL'den satışta

11.04.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101'de 101. güne özel indirimli satışlar başladı. A101'de bugün birbirinden avantajlı fiyatlarla binlerce ürün raflardaki yerini alacak. Teknolojiden takıya, ayakkabıdan çantaya ve mobilyaya birçok üründe beklenen indirim geldi. A101'de bugün iPhone 11 15.999 TL'den, Sony Playstation oyun konsolu 18,999 TL'den satışta...

Dünya A101 Günü'ne özel İNDİRİMLER başladı! iPhone 11 15.999 TL'den, Sony Playstation oyun konsolu 18,999 TL'den satışta

A101 aktüel ürünler listesi her hafta yenileniyor. Ancak bu hafta perşembeden önce bir indirim daha başladı. Dünya A101 Günü'ne özel elektronik aletlerden küçük ev aletlerine, teskstilden mobilya ve tencere setlerine kadar birçok üründe indirimli fiyatlarla satışlar başladı. İşte 11 Nisan 2023 Dünya A101 Günü'ne özel indirimli ürünler listesinin tamamı...

A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ

Dünya A101 Günü'ne özel indirimli satışlar başladı. A101, 101. Gün Koleksiyonu için birçok üründe indirime gitti. Sony Playstation 5 Cd'Li Oyun Konsolu 18.999,00 TL'den, Apple iPhone 11 64 GB Cep Telefonu Siyah rengi 15,999,00 TL'den, TCL 50P635 50" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google LED TV 11.299,00 TL'den, Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T 8000PA Robot Süpürge 11.299,00 TL'den, Apple Watch Series 7 GPS 45mm Akıllı Saat 8.099,00 TL'den ve Xiaomi Smartmi Cook Master 8 L Airfryer 3.799,00 TL'den satışa çıkarıldı.

11 Nisan 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİN TAMAMI:

A101 1

A101 2

A101 3

A101 4

A101 5

A101 6

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