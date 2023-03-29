A101'den 119.990,00 TL'ye elektrikli araba fırsatı! 30 günde ücretsiz teslim! İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Ekonomik alışverişin ilk adreslerinden biri olan A101'de 30 Mart itibarıyla elektrikli otomobil satılacak. A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli otomobilin fiyatı 119.990,00 TL olarak duyuruldu. İndirimli ürünler listesinde beyaz eşya ve televizyonlar da yerini aldı. İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 elektrikli araç kampanyası gündem oldu.
60 adet olamk üzere sınırlı sayıda satış yapılacağı aktarılan araç ile yalnızca 45 KM/H azami hız yapılabiliyor.
Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde:
Motor Gücü: 2.0 KW
Motor Torku: 4.5 NM
A101'deki elektrikli aracın boyutları:
Uzunluk: 2300 MM
Genişlik: 1090 MM
Yükseklik: 1645 MM
Kütle: 415 KG
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 H
Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
Menzil: 63 KM
Fren Sistemi
Ön: DİSK
Arka: DİSK
Tekerlekler
Ön: 125/65-12
Arka: 125/65-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Euro Seviyesi: Euro 5