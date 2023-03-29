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  4. A101'den 119.990,00 TL'ye elektrikli araba fırsatı! 30 günde ücretsiz teslim! İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'den 119.990,00 TL'ye elektrikli araba fırsatı! 30 günde ücretsiz teslim! İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

29.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan 119.990,00 TL'lik elektrikli araba vatandaşların dikkatini çekti. Elektrikli araç, satın alan kişinin yaşadığı ildeki yetkili servise 30 gün içinde teslim edilecek. A101 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'den 119.990,00 TL'ye elektrikli araba fırsatı! 30 günde ücretsiz teslim! İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Ekonomik alışverişin ilk adreslerinden biri olan A101'de 30 Mart itibarıyla elektrikli otomobil satılacak. A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli otomobilin fiyatı 119.990,00 TL olarak duyuruldu. İndirimli ürünler listesinde beyaz eşya ve televizyonlar da yerini aldı. İşte 30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KAMPANYASI

A101 elektrikli araç kampanyası gündem oldu.

60 adet olamk üzere sınırlı sayıda satış yapılacağı aktarılan araç ile yalnızca 45 KM/H azami hız yapılabiliyor.

6563,,

Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Motor Gücü: 2.0 KW

Motor Torku: 4.5 NM

A101'deki elektrikli aracın boyutları:

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA

Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 H

Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR

Enerji Tüketimi: 68 WH/KM

Menzil: 63 KM

Fren Sistemi

Ön: DİSK

Arka: DİSK

Tekerlekler

Ön: 125/65-12

Arka: 125/65-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Euro Seviyesi: Euro 5

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MART 2023)

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a101

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