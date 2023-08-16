A101'den beyaz eşya fırsatı! Buzdolabı 11.499 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 7.299 TL! 17 Ağustos 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu evini yenilemek isteyenlere özel indirimleri ile dikkat çekti. A101 aktüel ürünler kataloğuna yer alan bilgilere göre No-Frost buzdolabı 11.499 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 7.299 TL olacak. İşte 17 Ağustos 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...
No-Frost Buzdolabı 11.499,00 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299,00 TL
Yağsız Airfreyer 1.699,00 TL
Süpürge 2.799,00 TL
Alüminyum Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.490,00 TL
Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 5.900 TL
Karnıyarık Tenceresi 379,00 TL
Ayaklı Servis Tabağı 139,00 TL
Çelik Termos 229,00 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 199,00 TL
Bitki Toprağı 16,95 TL
Balkon Saksısı 24,90 TL
12V Kumandalı Akülü Araba 2.999,00 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.790,00 TL