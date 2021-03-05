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A101 hafta için ve hafta sonu çalışma saatleri | A101 saat kaçta açılıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 10:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günümüzde zincir marketlerden A101, hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini değiştirdi. İllere göre uygulanan kısıtlamalardan dolayı A101’in açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterebiliyor…

A101 hafta için ve hafta sonu çalışma saatleri | A101 saat kaçta açılıyor?

İstanbul, Trabzon gibi riskli illerde pazar günü A101, diğer marketler gibi 10:00-17:00 arasında hizmet veriyor. Cumartesi günleri ise normal çalışma saatlerinde kapılarını müşterilerine açıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışırken, pazar günü ise 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor. Riskli olmayan illerde ise normal çalışma saatlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

  • Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

- Hafta sonlarında da;

Düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri Cumartesi günü saat 21.00’de başlayarak, Pazar gününün tamamını içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanıyor. Bu kentlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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MARKETLERİN HAFTA SONU YASAĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları, 10.00-­17.00 saatlerinde hizmet verebilecek. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılamak için araç kullanmamak koşuluyla, (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçilere gidip alışveriş yapabilecek. Aynı saatler bu tip işletmeler online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecektir.

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Yeni bir karar alınıncaya dek Türkiye çapında hafta içinde ve Cumartesi günü 21.00­-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler hâricindeki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

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