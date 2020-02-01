AB, Brexit'le kan kaybetti

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER/ŞERİFE ÇETİN - Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere'nin ayrılışı (Brexit) ile birlikte ekonomik ve siyasi olarak önemli ölçüde güç kaybetmesi bekleniyor. İngiltere'nin üyelikten 1 Şubat'ta ayrılmasıyla AB'nin ekonomik gücü ve küresel siyasi etkinliğinin azalacağı değerlendiriliyor. Brexit'le AB'nin üye sayısında, nüfusunda, milli gelirinde, yüz ölçümünde ciddi azalma yaşanırken söz konusu kayıplar gelecek dönemde AB'yi zayıflatarak, ayrılığın diğer ülkelerin gündemine gelme ihtimalini de artırıyor. Bu bağlamda yaşanan güç kaybıyla AB'nin küresel anlamda siyaseten ve ekonomik olarak önemli rol üstlenememesi, birlik içinde Brexit benzeri ayrılık ihtimallerini güçlendiriyor. - Geçiş dönemi belirleyici AB ile İngiltere arasındaki ilişkilerde 31 Aralık tarihine kadar sürecek olan geçiş döneminin özellikle ticari alanda belirleyici olması bekleniyor. Bu süre zarfında AB tarafı ile İngiltere gelecekteki ekonomik ilişkileri belirlemek üzere sıkı ve zorlu müzakerelerde bulunacak.

Taraflar ortak bir noktada buluşursa 1 Ocak 2021 ile birlikte AB ve İngiltere arasında bir ticaret anlaşması yapılarak ekonomik bağların kopmaması sağlanacak. Ancak, 27 üye ülkesi olan AB'nin söz konusu ticaret anlaşmalarını yapması çok kolay olmuyor. Her üye ülkenin farklı gündemleri, ulusal çıkarları ve öncelikleri olması yapılan ticaret müzakerelerinde ortak tutum belirlenmesini ve uzlaşı sağlanmasını geciktiriyor. Öte yandan, AB ile İngiltere'nin yürüteceği müzakerelerin de 1 yıldan kısa sürede tamamlanmasına imkansız gözüyle bakılıyor. AB'nin ticaret anlaşması müzakereleri uzun yıllar alıyor ve söz konusu anlaşma yapıldıktan sonra bunun tüm üye ülke parlamentolarından onay alması da yıllar sürebiliyor. - Ekonomik kayıplar AB üyesi 28 üye ülkenin toplam milli geliri birliğin ikinci büyük ekonomisinin ayrılışıyla azaldı. AB'nin toplam milli geliri 15,9 trilyon avroyu bulurken, İngiltere'nin üyelikten çıkmasıyla 13,5 trilyon avro civarına geriledi. Brexit'le birlikte AB'nin kişi başı milli gelirinde de azalma oldu. AB'nin ortalama geliri 28 ülkeyken 31 bin avroyu buluyordu. Bu rakam Brexit'le birlikte 30 bin avroya düştü.

- AB bütçesi İngiltere'nin AB'den ayrılması birliğin bütçesini de değiştirecek. AB bütçesine ciddi oranda katkı sağlayan İngiltere'nin çıkışı diğer ülkelere düşen mali yükümlülüğü artıracak. İngiltere'nin AB'den ayrılması birlik bütçesinde yıllık yaklaşık 13 milyar avroluk bir açığa yol açacak. Bazı ülkeler ödeyecekleri payların artmasını desteklerken diğer ülkeler AB'nin tarım politikası gibi alanlarda kısıntıya gitmesini talep ediyor. 27 üye ülkenin çatışan menfaatleri nedeniyle gelecekte AB bütçesi müzakerelerinin zorlu geçmesi öngörülüyor. -AB nüfus kaybetti İngiltere'nin ayrılışının doğrudan bir etkisi de AB'nin toplam nüfusunda yaşandı. 28 üyeli AB'nin nüfusu 513 milyonu bulurken Brexit'le birlikte nüfusta 66 milyon kişilik bir gerileme oldu. Böylelikle AB üyesi 27 ülkenin nüfusu 447 milyona düştü. Brexit, aynı zamanda AB'nin fiziki boyutunu da küçülttü. İngiltere'nin ayrılması ile AB'nin toplam alanı 4 milyon 475 bin 757 kilometrekareden 4 milyon 232 bin 147 kilometrekareye geriledi.