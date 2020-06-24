FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar avro olmasını teklif etti.

AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

AB Komisyonu, 2021 yılı bütçe taslağı teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, AB'nin 2021 yılı bütçesinin toplam boyutu 166,7 milyar avro olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçeye entegre biçimde kurtarma fonu kurulacak.

Fonla, AB üyesi ülkelere 211 milyar avro hibe ve 133 milyar avro da kredi verilecek.

Bütçenin 55,2 milyar avroluk kısmı Ortak Tarım Politikası'na (CAP), 47,2 milyar avro da bölgesel kalkınma amaçlı uyum programlarına aktarılacak.

Sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 10 milyar avro, iklim hedeflerine uyum için 9,5 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 17,3 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar avro, yeni sağlık programına 1,2 milyar avro, insani yardımlara 2,8 milyar avro, komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliğine de 15,4 milyar avro bütçeden kaynak sağlanacak.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere 17-18 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB BÜTÇESİ HAKKINDA

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Araç sahipleri dikkat! Zam geldiAraç sahipleri dikkat! Zam geldi
Emekli maaşına bu durumlarda haciz...Emekli maaşına bu durumlarda haciz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek! İşte yeni kanun teklifi

500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek! İşte yeni kanun teklifi

41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kararı 'Kurul' verecek

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kararı 'Kurul' verecek

Altın 8 yılın zirvesinde

Altın 8 yılın zirvesinde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzine 12 kuruş zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Güven endeksi haziranda inşaatta yüzde 33.1 arttı

Bakan Albayrak duyurdu: Yüzde 33 arttı

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Telekomünikasyon sektörünün enflasyondan arındırılmış gelirleri 2019'da 15,1 milyar lira oldu

Telekomünikasyon sektörünün enflasyondan arındırılmış gelirleri 2019'da 15,1 milyar lira oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.