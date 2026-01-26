FİNANS

AB'den Grok'a müstehcen görüntü soruşturması

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a müstehcen görsel oluşturma özelliği nedeniyle soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Elon Musk'ın X platformundaki yapay zeka aracı Grok'a sahte cinsel içerikli görseller üretmesi nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası kapsamında resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Grok işlevlerinin AB'de X'e uygulanmasıyla ilgili risklerin doğru biçimde değerlendirip değerlendirmediğinin inceleneceği kaydedildi.

AB'de manipüle edilmiş cinsel içerikli görüntüler ve çocukların cinsel istismarı gibi yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili risklerin azaltılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yaşanan süreçte söz konusu risklerin gerçekleştiği ve AB vatandaşlarının ciddi zararlara maruz bırakıldığı anımsatıldı.

X sosyal medya platformundaki yapay zeka aracı Grok, ocak ayı başında, rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel görsellerini üretmeye başlamıştı. Bu durum yoğun tepki çekmişti.

AB Dijital Hizmetler Yasası, X de dahil büyük sosyal medya platformlarına katı kurallar getiriyor.

X'in risk yönetimi, içerik denetimi, modelleri, reklam şeffaflığı ve araştırmacıların veri erişimi gibi alanlarda AB yasalarını ihlal edip etmediği de ayrı biçimde değerlendiriliyor.

AB, geçen ay X platformuna Birlik dijital yasalarına uymadığı için 120 milyon avro cezası kesmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

