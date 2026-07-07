AB'den hayvancılığı güçlendirecek yeni yol haritası

Avrupa Birliği (AB), hayvancılık sektörünün geleceğini güçlendirmek amacıyla hazırladığı ilk kapsamlı stratejiyi kamuoyuna sundu. AB Komisyonu tarafından açıklanan "Hayvancılık Stratejisi" ile birlikte "Protein Eylem Planı", sektörün uzun vadede daha rekabetçi, sürdürülebilir ve krizlere karşı dayanıklı hale getirilmesini hedefliyor.

Hazırlanan strateji kapsamında, hayvancılık işletmelerinin ekonomik, çevresel ve piyasa kaynaklı risklerle daha etkin mücadele edebilmesi için çeşitli adımlar atılacak. Aynı zamanda kırsal üretimin korunması ve Avrupa'daki kalite standartlarının yükseltilmesi de planın öncelikleri arasında yer alıyor.

KRİZLERE KARŞI YENİ DESTEK MEKANİZMALARI

AB Komisyonu, sektörün karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmak amacıyla yeni risk yönetimi araçlarını devreye almayı planlıyor. Bu kapsamda sigorta ve reasürans sistemlerinin geliştirilmesi değerlendirilecek.

Üye ülkelere hayvan hastalıklarının etkileriyle mücadelede destek sağlanırken, hastalıkların önlenmesi, erken teşhis edilmesi ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması için de çalışmalar yürütülecek.

Bunun yanı sıra üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, çiftçilerin gelirlerinin korunması ve sektörün kârlılığının artırılması hedefleniyor. Kafessiz yetiştiricilik sistemlerine geçiş ile döngüsel ekonomi uygulamalarının desteklenmesi de stratejide yer alan başlıklardan biri oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HAYVAN REFAHI ÖNE ÇIKIYOR

Strateji doğrultusunda Avrupa'nın farklı bölgelerindeki üretim modelleri dikkate alınarak bölgesel sürdürülebilirlik çözümleri geliştirilecek. Hayvan refahına ilişkin kurallar ise bilimsel veriler doğrultusunda yeniden değerlendirilecek ve yeni düzenlemeler geçiş süreleri ile mali destekler eşliğinde uygulanacak.

AB ayrıca çiftliklerden kaynaklanan hayvancılık emisyonlarının hesaplanmasına yönelik ortak yöntemler geliştirecek. İklim değişikliğiyle mücadele, besin maddelerinin etkin yönetimi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı da desteklenecek alanlar arasında bulunuyor.

Özellikle üretimin azalması veya tamamen sona ermesi riski taşıyan hassas bölgelerde sürdürülebilir hayvancılığın yeniden canlandırılması amacıyla üye ülkelerle ortak planlar hazırlanacak. Ayrıca sürdürülebilir hayvancılık ürünleri; tanıtım faaliyetleri, coğrafi işaret uygulamaları, "Avrupa ürünü al" kampanyaları ve organik üretim sistemleriyle desteklenecek.

PROTEİN İTHALATINA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Stratejiyle birlikte açıklanan Protein Eylem Planı, Avrupa'nın ithal protein yemine olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

AB Komisyonu verilerine göre, 2025 yılında hayvan yeminde kullanılan yağlı tohum ve protein bitkilerinin yalnızca yüzde 25'i Birlik sınırları içinde üretildi. Yeni plan kapsamında bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda yerli protein bitkisi üretiminin artırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve yatırım imkanlarının genişletilmesi öngörülüyor.

AB verileri, hayvancılık sektörünün Birlik tarımsal katma değerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 400 milyar avroluk yıllık ciroya sahip sektör, 4 milyon çiftlikte 7 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

2025 yılı itibarıyla AB genelinde 132 milyon domuz, 72 milyon sığır, 54 milyon koyun, 10 milyon keçi ve yaklaşık 1,6 milyar kanatlı hayvan bulunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır