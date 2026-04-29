FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AB'den Orta Doğu'daki krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarından etkilenen tarım, ulaştırma ve sanayi sektörlerine destek sağlanabilmesi amacıyla üye ülkeler için geçici devlet yardımı çerçevesini kabul etti.

AB Komisyonu, üye ülkelerin Orta Doğu kaynaklı krizde ekonomilerini destekleyebilmesini sağlamak amacıyla geçici bir devlet yardımı çerçevesi kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Orta Doğu Krizi Geçici Devlet Yardımı Çerçevesi'nin (METSAF), tarım, balıkçılık, ulaştırma ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik hedefli ve geçici destek mekanizması olarak uygulanacağı belirtildi.

Düzenlemenin 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte kalacağı bildirilen açıklamada, yeni çerçeve kapsamında üye ülkelerin, tarım, balıkçılık, kara taşımacılığı (kara yolu, demir yolu ve iç su yolları) ile AB içi kısa mesafe deniz taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kriz nedeniyle artan yakıt ve gübre maliyetlerinin yüzde 70'ine kadarını karşılayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, küçük tutarlı yardımlar için basitleştirilmiş yöntem uygulanacağına işaret edilerek, üye ülkelerin şirketlerin faaliyet büyüklüğü, sektör genelindeki yakıt tüketimi tahmini veya benzeri kriterlere göre destek miktarını belirleyebilecekleri ve yararlanıcılara 50 bin avroya kadar destek verilebilecekleri kaydedildi.

Enerji yoğun sektörler için de mevcut Temiz Sanayi Mutabakatı Devlet Yardımı Çerçevesi'nde geçici değişikliğe gidildiğine işaret edilen açıklamada, uygun şirketler için elektrik maliyetlerine yönelik yardım oranının yüzde 50'den yüzde 70'e kadar çıkarılabileceği belirtildi.

Bu arada, Avrupa firmaları yüksek enerji maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Avrupa'da, Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları hızla arttı. Gübre fiyatlarının da hızla yükseldiği Avrupa'da, jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana iki katından fazla artış gösterdi.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, normal şartlarda kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecekOtomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek
Magandalar artık cesaret edemiyor! Yüzde 92,6'lık düşüşMagandalar artık cesaret edemiyor! Yüzde 92,6'lık düşüş

Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu ab enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.