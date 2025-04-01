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AB'den otomobil üreticilerine 458 milyon avro kartel cezası

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
01.04.2025 19:26
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Avrupa Birliği (AB), büyük otomobil üreticisi firmalar ile Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) hurda araçların geri dönüşümü ile ilgili kartele katıldıkları gerekçesiyle 458 milyon avro para cezası kesti.

AB'den otomobil üreticilerine 458 milyon avro kartel cezası

AB Komisyonu, çok sayıda büyük otomobil üreticisi şirket ile ACEA'nın ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü konusunda uzun süreli kartele katıldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

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Açıklamada, BMW, Ford, Honda, Hyundai/Kai, Jaguar Land Rover, Tata, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Opel, General Motors, Renault/Nissan, Stellantis, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Geely ile ACEA'nın hurda araçlar konusunda 2002-2017 döneminde kartele katıldıkları, aralarında rekabeti engelleyici anlaşmalar yaptıkları ve uyumlu davrandıkları kaydedildi.

MERCEDES-BENZ CEZA ALMADI

AB Komisyonunun, 15 büyük otomobil üreticisine ve ACEA'ya hurda araçların geri dönüşümüyle ilgili uzun süreli bir kartele katıldıkları için toplamda 458 milyon avro para cezası verdiği belirtilen açıklamada, karteli ifşa eden Mercedes-Benz firmasının hoşgörü programı kapsamında para cezası almadığı ifade edildi. Açıklamada, bütün şirketlerin kartele katılımlarını kabul ettiği ve davada uzlaşmayı seçtikleri bildirildi.

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Söz konusu firmaların, hurdacılarla ömrünü tamamlamış araçlar konusunda ödeme yapmamakta anlaştıkları, yaptıkları bireysel anlaşmalardaki ticari açıdan hassas bilgileri paylaştıkları ve hurdacılara karşı davranışlarını koordine ettikleri belirtilen açıklamada, yeni otomobillerde de tüketicilerin otomobil seçerken geri dönüşüm bilgilerini dikkate almasını önlemek için birlikte hareket ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu davranışların AB rekabet kurallarına aykırı bulunduğuna işaret edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Avrupa Birliği Otomobil Kartel
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