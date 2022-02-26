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AB'den Rusya'ya ilave yaptırım geldi

26.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya konuldu. Buna göre AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin eurodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmeleri yasaklandı. Petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesi engellendi.

AB'den Rusya'ya ilave yaptırım geldi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı. Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu. Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.

Rus Demiryolları, Kalashnikov, Oboronprom, Rosoboronexport, Sukhoi, Tupolev, Progress, Almaz-Antey, Uralvagonzavod, Kamaz, Sovcomflot, Sevmash, Rustech-Azimut, United Shipbuilding söz konusu kurumlar arasında yer alırken, bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve teknoloji sağlanması yasaklandı.

KAMU BORÇLARINA FİNANSMAN YASAĞI

Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya ve Promsvyazbank yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı. Rus kamu kurumlarının borçlarının yeniden finanse edilmesi engellendi. AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin euro daha fazla miktarda mevduat kabul etmelerine yasak getirildi.

AB'deki tahvil takas kurumlarının Rus kurumlarına hizmet vermesi yasaklandı. Rusya'ya petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesine yasak getirildi. Ayrıca ülkeye çift kullanımlı ürün ve ekipman ihracatı engellendi. Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojiyi kapsayan ürünlere de ihracat yasağı uygulandı. Rus hava yollarına yedek parça ve ekipman satışı yasak kapsamına alındı.


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