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AB'den yabancıların şirket alımlarına sınırlama hazırlığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

AB, dış ülkelerden kamu desteği alan firmaların Birlik ülkelerinde şirket alımlarını engellemeye yönelik kurallar getirmeye hazırlanıyor.

AB'den yabancıların şirket alımlarına sınırlama hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden kamu desteği alan firmaların Birlik ülkelerinde şirket alımlarını engellemeye yönelik kurallar getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, kamu desteği kullanan yabancı firmalara yönelik stratejiler içeren "Beyaz Belge" adlı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, AB'nin mevcut rekabet ve kamu ihale kurallarının tek pazardaki şirketler için adil koşullar sağladığı vurgulandı.

AB ülkelerinin kurallar gereği kamu desteklemelerini rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabildikleri anımsatılan çalışmada, "AB ülkelerindeki şirketlere yabancı ülkeler tarafından sağlanan kamu desteklemeleri rekabet ortamını olumsuz etkiliyor. Bu durum mevcut AB kamu destek denetiminin de dışında kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Çalışmada, AB'deki mevcut ticari savunma mekanizmalarının üçüncü ülkelerden mal alımıyla ilgili olduğu, kamu desteği ile şirket alımlarında bir düzenleme eksikliği bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu yasal boşluğu gidermek üzere çeşitli çalışmalar yapıldığına işaret edilen çalışmada, AB Komisyonu'nun bu alanda yeni mevzuat hazırlayacağı belirtildi.

Son yıllarda pek çok Avrupa firması kamu desteği alan Çin firmaları tarafından satın alınıyor.

Bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hızlanabileceği düşünülüyor.

Özellikle kritik sektörlerdeki yabancı satın alımlar Avrupalıları rahatsız ediyor.

KAYNAK:AA

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