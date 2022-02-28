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AB, savaştan kaçan Ukraynalılara oturma izni verecek

28.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, Ukraynalılara 3 yıla kadar oturma izni vermeye hazırlanıyor. AB üyesi ülkelerin içişleri bakanları perşembe günü toplanarak AB Komisyonu'nun savaştan kaçan Ukraynalılara sağlanacak koruma konusundaki önerilerini değerlendirecek.

AB, savaştan kaçan Ukraynalılara oturma izni verecek

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında yoğun çatışmaların devam etmesi halinde 4 milyon Ukraynalının başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ettiklerini bildirmişti.

Avrupa Birliği ve Fransa'dan yetkililerin verdikleri bilgiye göre AB Komisyonu, Rusya'nın saldırısı sonrası Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan üzerinden Avrupa Birliği'ne sığınan Ukrayna vatandaşlarına 27 üye ülkede geçerli olacak şekilde 3 yıla kadar oturma izni vermeye hazırlanıyor.

"SAVAŞTAN KAÇANLARI ALMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Rusya'nın saldırısı nedeniyle ülkelerini terk ederek komşu AB ülkeleri Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya'ya sığınanların sayısının 300 bini aştığını açıkladı. Bu kişilerin çoğunun biyometrik pasaport sahibi oldukları için AB ülkelerinde ilk aşamada vizesiz şekilde 90 gün kalabileceklerini ifade eden Johansson, bir kısmının yakınları tarafından ağırlandığını, az bir bölümünün de AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Johansson, "Gelecek veya gelmek isteyecek çok daha fazla sayıda kişi için hazırlıklı olmalıyız. AB, bu kişileri memnuniyetle karşılamalı. diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmain ise yaptığı açıklamada, "Savaştan kaçanları almak bizim sorumluluğumuz" diye ifadesini kullandı.

AB üyesi ülkelerin içişleri bakanları perşembe günü toplanarak AB Komisyonu'nun savaştan kaçan Ukraynalılara sağlanacak koruma konusundaki önerilerini değerlendirecek.


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Ukrayna
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