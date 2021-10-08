ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından ABD'den gelen haberle 509 lira seviyesini gördü.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, ABD'den açıklama geldikten sonra 509 lira seviyesine kadar çıktı. Gram altın haftayı 507 lira seviyesinden kapattı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 829 lira, Cumhuriyet altını da 3.408 liradan haftayı kapattı.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.773 dolardan alıcı buluyor.
Beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatları Fed'in varlık alım azaltımını erteleyebileceği beklentileriyle değer kazandı.
ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 194 bin arttı. Beklentiler ise 500 bin dolayındaydı.
Ons altın 1755 dolardan 1779 dolara sıçrarken, Gram altın 503 liradan 509 liraya fırladı.
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