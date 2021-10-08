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  4. Dolar durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

08.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesini gördü. En son 8,95 lira seviyesinde tarihi rekorunu kıran dolar/TL kuru bugün 8,97 lira seviyelerine kadar çıktı.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8782 lira seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8.966 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,66 değer kazancıyla 10.3436'den, sterlin/TL de yüzde 0,64 yükselişle 12.1844'den satılıyor.

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GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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