ABD Başkanı Joe Biden'ın altına etkisi... 21 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları dikey seyrediyor geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 21 Ocak 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl? BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye saati ile dün akşam görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 445,75 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.18 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 21 Ocak 2021 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:446,53 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 446,45 TL Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: "Ons altın 2.063 dolar olabilir" BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı.

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.871,92 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 737,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,14 hareketli başladı. Peki 21 Ocak 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 738,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 727,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.