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ABD Başkanı Joe Biden'ın altına etkisi... 21 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 07:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 21 Ocak 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...

ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları dikey seyrediyor geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 21 Ocak 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye saati ile dün akşam görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 445,75 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.18 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 21 Ocak 2021 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:446,53 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 446,45 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı.
Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.871,92 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 737,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,14 hareketli başladı. Peki 21 Ocak 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 738,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 727,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.938,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.07 artışla başladı.21 Ocak 2021 Perşembe bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.940,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.897,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.871,92 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

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ONS ALTINDA PSİKOLOJİK SEVİYE: 1.850 DOLAR"

2021'in ilk günlerinde tahvil faizleri yükselirken altın düşey yönde hareket etmişti. Bu süreçte yatırımcılar güvenli limanın Biden'la birlikte nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları yükselecek mi, Joe Biden'ın altın fiyatlarına etkisi ne olacak sorularına cevap arayan yatırımcılar uzman yorumlarını araştırıyor. Axi Baş Piyasa Stratejisti Stephen Innes altın fiyatlarına ilişkin yayınladığı notta, altının yükselen tahlil faizleri ve güçlenen dolardan dolayı baskılandığını belirterek; "Piyasa fiyatları kilit destek seviyesinin üzerinde tutmaya çalışırken altın 1.850 dolar olan psikolojik seviyeyi aşmakta zorluk çekti." dedi. Peki altın fiyatları Biden resmi olarak başkan olduğunda yükselecek mi?ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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