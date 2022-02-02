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ABD borç batağında! İlk kez geçildi...

02.02.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı. Ülke, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.

ABD borç batağında! İlk kez geçildi...

ABD'nin kamu borcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı. ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

Ülke, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.

Kongre Bütçe Ofisi, Ocak 2020'de yayımladığı raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

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