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ABD'de 2 trilyon dolarlık paket için uzlaşma sağlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

ABD'de Trump yönetimi ve Demokratlar koronavirüs canlandırma paketi üzerinde uzlaştılar. ABD Senatosu bugün TSİ ile 19.00'da paket konusunu görüşecek

ABD'de 2 trilyon dolarlık paket için uzlaşma sağlandı

Küresel borsalarda anlaşmanın sağlanacağına yönelik haberlerin moral kaynağı olduğu gelişme bu sabah saatlerinde gerçekleşti. ABD'de Beyaz Saray'ın 2 trilyon dolarlık destek paketi konusunda Demokratlarla anlaşma sağlandı.

Anlaşma, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Senato Demokratik Lideri Chuck Schumer arasında uzun süren görüşmelerin ardından gerçekleşti.

Beyaz Saray yetkilisi Eric Ueland, Senatörler ve Trump yönetimi yetkililerinin 2 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs canlandırma planı üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Ueland, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini azaltacak plan üzerinde bir anlaşmaya ulaşıldığını vurguladı.

Senato Çoğunluk Lideri McConnell de canlandırma paketi üzerindeki yapılan müzakerelerde uzlaşmanın sağlandığını teyit etti.

KAYNAK: REUTERS

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abd, koronavirüs canlandırma paketi, Trump,

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