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ABD'de enflasyonunda yeni zirve! Altın ve dolar veri sonrası hareketlendi

12.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan ve piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Böylelikle 40 yıllık zirve yenilenmiş oldu. Verilerin ardından vatandaşlar "Dolar kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorularını araştırıyor. İşte dolar ve altın fiyatları için anlık, canlı ve güncel rakamlar...

ABD'de enflasyonunda yeni zirve! Altın ve dolar veri sonrası hareketlendi

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. Böylece ABD'de yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Yatırımcılarının gözü kulağı bugün açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. Peki kritik veri sonrası piyasada son durum ne? İşte detaylar...

BENZİN FİYATINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU KÖRÜKLEDİ

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENENDEN AZ ARTTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,6 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artmıştı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun mart ayında hızlandığını belirtti.

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ALTIN VE DOLAR FİYATI

Beklentilere paralel gelen veri sonrası piyasalar hareketlendi. Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde artışla 102,5 dolar seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru 14,67 liradan satışa sunuluyor. Ons altın fiyatı ise 1970 dolardan işlem görüyor. Gram altın da 930 liradan alıcı ile buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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