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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ​beklentilere paralel geldi

27.01.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​260,000 ile ​​beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ​beklentilere paralel geldi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 286,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 290,000 olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 260​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 247,000 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1.675 milyon seviyesine yükseldi.

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