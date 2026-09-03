ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin hafif üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 206 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 203 binden 204 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 artışla 207 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 8 bin artışla 1 milyon 779 bine yükseldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır