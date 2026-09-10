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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 5 Eylül ile biten haftada 206 bine inmesine rağmen piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 5 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 206 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 206 binden 207 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 azalışla 206 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 1000 kişi azalarak 1 milyon 774 bine düştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik abd
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