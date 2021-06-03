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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları pandemiden beri ilk kez 400 binin altında

03.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta pandemiden beri ilk kez 400 binin altına indi.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları pandemiden beri ilk kez 400 binin altında

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 385,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 406,000 olarak açıklanan veri 405,000'e revize edildi.

PANDEMİDEN BERİ İLK KEZ DÜŞTÜ

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları pandemiden beri ilk kez 400 binin altına düştü. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 390,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 428,000 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3.77 milyon seviyesine yükseldi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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