ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 724 bine düştü. Piyasa beklentilerinin aksine bu dönemde azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 765 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, mart ayında 1 milyon 728 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 14,6 arttı.

İnşaat izinleri de nisanda aylık bazda yüzde 3,2 azalarak 1 milyon 819 bin seviyesine geriledi. Bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 812 bin olması öngörülüyordu.

5 ayın en düşük seviyesine gerileyen inşaat izinleri, martta 1 milyon 879 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,1 arttı. (AA)

