ABD'de perakende satışlar martta arttı

ABD'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 752,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde Ocak 2023'ten bu yana en yüksek artışı kaydeden perakende satışlar şubat ayında yüzde 0,7 artmıştı.

Perakende satışlar martta yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Mobilya ve ev eşyası mağazaları, genel ürün mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, elektronik ve beyaz eşya mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, gıda ve içecek mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlardaki satışlarda da artışlar kaydedildi.

Buna karşın, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalardaki satışlar yatay seyrederken, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar ise düşüş gösterdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

