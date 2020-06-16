FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD'de perakende satışlar mayısta rekor seviyede arttı

ABD'de perakende satışlar mayısta rekor seviyede arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

ABD’de perakende satışlar, mayısta aylık yüzde 17,7 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetti.

ABD'de perakende satışlar mayısta rekor seviyede arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 17,7 artışla 485,5 milyar dolara yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesiyle mayısta en yüksek aylık yükselişini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 8 artması yönündeydi

Perakende satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı.

Nisan ayına ait perakende satışlardaki aylık azalış ise yüzde 16,4'ten yüzde 14,7'e revize edildi. Ülkede perakende satışlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda tüm zamanların en yüksek düşüşünü göstermişti.

Perakende satışlarda mayıs ayında görülen yükselişte, giyim, mobilya, elektronik sektörleri ile müzik aletleri, spor ve hobi malzemelerindeki satışların artması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar mayısta aylık yüzde 188, mobilya sektöründeki satışlar yüzde 89,7, müzik aletleri, spor ve hobi malzemelerindeki satışlar yüzde 88,2 ve elektronik satışları yüzde 50,5 artış kaydetti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Emekli maaşına bu durumlarda haciz...Emekli maaşına bu durumlarda haciz...
Plakanıza ceza yazılmış olabilir!Plakanıza ceza yazılmış olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Yüzde 20 indirim kampanyasında son günler

Yüzde 20 indirim kampanyasında son günler

Düğünler iptal oldu altınlar raflarda kaldı

Düğünler iptal oldu altınlar raflarda kaldı

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

Berat Albayrak'tan ücretsiz tedavi açıklaması!

Dikkat maaşınıza haciz koyulabilir! Emekli maaşına bu durumlarda haciz...

Emekli maaşına bu durumlarda haciz...

Türkiye'nin en yüksek Yusufeli Barajında gövde yüksekliğinde 211 metreye ulaşıldı

Türkiye'nin en yükseği olacak

Plakanıza ceza yazılmış olabilir! Faiz ödememek için...

Plakanıza ceza yazılmış olabilir!

Bakandan açıklama geldi! İşten çıkarma yasağı kalkıyor mu?

Bakandan açıklama geldi! İşten çıkarma yasağı kalkıyor mu?

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sona yaklaşıldı! Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sona yaklaşıldı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.