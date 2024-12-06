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ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 17:38
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ABD'de kasım ayında tarım dışı istihdam 227 bin kişi artarak beklentilerin çok üzerine çıktı. Ancak işsizlik oranı, %4,1'den %4,2'ye yükseldi. Sağlık, eğlence ve konaklama sektörlerinde artış gözlemlenirken, perakende ticarette iş kayıpları yaşandı.

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı!

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 227 bin kişi arttı.

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Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdam verisinin 202 bin kişi artacağı öngörülüyordu. Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama, kamu ve sosyal yardım alanlarında artış eğilimi gösterirken, perakende ticarette iş kayıpları oldu.

Tarım dışı istihdama ilişkin eylül ve ekim ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış eylül ayı için 223 binden 255 bine, ekim ayı için 12 binden 36 bine çıkarıldı.

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İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERE PARALEL SEYRETTİ

ABD'de işsizlik oranı, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 4,2'ye çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı ekimde yüzde 4,1 olarak hesaplanmıştı.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 161 bin kişi artarak 7 milyon 145 bine çıktı. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 62,5 seviyesine geriledi.

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SAATLİK KAZANÇ YÜZDE 0,4 ARTTI

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,61 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 arttığı yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç, ekimde de yüzde 0,4 artmıştı.

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Analistler, ekim ayında kasırgalar ve grevlerin etkili olduğu iş gücü piyasasında geçen ay toparlanma görüldüğünü, istihdam artışının iş gücü talebindeki yavaşlamanın kötüleştiğine dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
istihdam tarım abd
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