ABD'de üretici fiyatları artış hızı beklentilerin altında kaldı

ABD'de üretici fiyatlarında piyasa beklentilerinin altında bir artış yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu(BLS) verilerine göre, Mart ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 1,6'dan yüzde 2,1'e yükseldi. Ancak analist tahminleri yüzde 2,2 artış olacağı yönündeydi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,6 artan fiyatların, Mart ayında yüzde 0,3 artacağını düşünüyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artış yaşandı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 1,6 düşerken, gıda fiyatları yüzde 0,8 arttı.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,1 oldu.





