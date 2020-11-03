ABD’deki başkanlık seçimi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturmak için mücadele eden Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden’ın seçilmesi, Türkiye ve ABD ilişkileri açısından oldukça önem arz ediyor. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara ABD’deki seçiminin getireceği sonuçlarına ve senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın ABD’deki seçime kilitlendiğini belirten Dr. İncekara, "Başta piyasalar olmak üzere tüm aktörlerin hepsi ABD’deki seçimin sonucunu merak ediyor. Donald Trump ve Joe Biden arasındaki çekişmede özellikle ekonomi konusunda farklılıklar mevcut. Bu noktada Joe Biden’ın altyapı yatırımlarını artıracağı gerçeği söz konusu. Trump’ta aynı şekilde altyapı konusunda yatırımlar yapacağını ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİYLE TÜM DİNAMİKLERİN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR'

Dr. İncekara, Türkiye ekonomisi açısından Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle tüm dinamiklerin aynı şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Trump’ın seçilmesiyle beraber Türk-Amerikan ilişkilerindeki başkanlar nezdindeki olumlu izlenimin aynı şekilde devam etmesi öngörülüyor. Doların değeri Trump’ın açıklamalarıyla dalgalı seyretse de, piyasadaki dinamik ve aktörler Trump’ı iyi tanıdıkları için çok fazla bir değişiklik olmayacaktır" diye konuştu.