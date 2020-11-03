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ABD’deki başkanlık seçimi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Dünya piyasaları ABD’deki başkanlık seçimlerine kilitlendi. Ülkedeki seçim sonucuyla oluşacak senaryoları Türkiye ekonomisi açısından değerlendiren Dr. Rahmi İncekara, Donald Trump’ın seçilmesinin Türkiye piyasalarının biraz daha iyimser karşılayacağını söyledi. İncekara, Joe Biden’ın seçilmesi durumunda ise Türkiye açısından biraz daha olumsuz bir durum olabileceğini belirterek, "Piyasalar açıldığında dolar/TL’de bir miktar artış söz konusu olabilir" dedi.

ABD’deki başkanlık seçimi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturmak için mücadele eden Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden’ın seçilmesi, Türkiye ve ABD ilişkileri açısından oldukça önem arz ediyor. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara ABD’deki seçiminin getireceği sonuçlarına ve senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın ABD’deki seçime kilitlendiğini belirten Dr. İncekara, "Başta piyasalar olmak üzere tüm aktörlerin hepsi ABD’deki seçimin sonucunu merak ediyor. Donald Trump ve Joe Biden arasındaki çekişmede özellikle ekonomi konusunda farklılıklar mevcut. Bu noktada Joe Biden’ın altyapı yatırımlarını artıracağı gerçeği söz konusu. Trump’ta aynı şekilde altyapı konusunda yatırımlar yapacağını ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİYLE TÜM DİNAMİKLERİN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR'

Dr. İncekara, Türkiye ekonomisi açısından Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle tüm dinamiklerin aynı şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Trump’ın seçilmesiyle beraber Türk-Amerikan ilişkilerindeki başkanlar nezdindeki olumlu izlenimin aynı şekilde devam etmesi öngörülüyor. Doların değeri Trump’ın açıklamalarıyla dalgalı seyretse de, piyasadaki dinamik ve aktörler Trump’ı iyi tanıdıkları için çok fazla bir değişiklik olmayacaktır" diye konuştu.

'SEÇİMLERİN TAMAMLANMAMASI DEMEK TÜM DÜNYA EKONOMLERİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞ ANLAMINA GELİR'

ABD’deki seçimlerin bitmemesi durumunda piyasaların büyük bir telaşa kapılabileceğini söyleyen Dr. İncekara, "Küresel bazdaki bu dalgalanma piyasaları çalkalayabilir. Hem borsalarda satış söz konusu olur, hem de dolar/TL ilerleyen günlerde artışa geçebilir. Haliyle seçimlerin tamamlanması çok önemli bir konu olarak göze çarpıyor. Seçimlerin tamamlanmaması demek tüm dünya ekonomileri açısından büyük bir çöküş anlamına gelir" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ PİYASALAR TRUMP'IN SEÇİLMESİNİ BİRAZ DAHA İYİMSER OLARAK KARŞILAR'

Biden’ın seçilmesi durumunda Türkiye açısından biraz daha olumsuz bir durum söz konusu olabileceğini vurgulayan Dr. İncekara, "Özellikle Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusundaki tavrını ve CAATSA yaptırımlarının masada kuvvetli bir şekilde durduğunu görüyoruz. Türkiye’nin özellikle Biden’la olan ilişkilerini üst düzeyde tutabilmesi ve ABD ile dirsek teması olarak ilişkilerine devam etmesi söz konusu olacak. Biden’ın seçilmesi Türkiye açısından dolar/TL’nin artışını beraberinde getirebilir. Biden’ın Türkiye’ye yönelik olan CAATSA yaptırımlarını hala masada tuttuğunu görüyoruz. Türkiye’deki piyasalar genel itibarıyla Donald Trump’ın seçilmesine biraz daha iyimser olarak karşılar. Piyasalar açıldığında dolar/TL’de bir miktar artış söz konusu olabilir. Aynı zamanda da borsa üzerinde bir miktar satış söz konusu olabilir" açıklamalarında bulundu.

En kötü senaryonun ABD seçimlerinin belirlenmemesi olacağını vurgulayan Dr. İncekara sözlerini şöyle tamamladı: "İki aday arasındaki fark az olursa eğer, Trump’ın Biden’a yönelik olan eleştirileri ve seçimdeki itirazlarını yapabileceği söz konusudur. Bu da seçimlerin sonucunun hemen belli olmaması anlamına geliyor. Piyasalar bu durumu olumsuz olarak fonlayacaktır. Dolar ve altına yönelik talep daha fazla artacaktır. Dolar ve altının tüm dünyada artışı söz konusu olabilir. Bu durumda özellikle gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında dolara karşı bir değer kaybı anlamına gelecektir. Gelişmekte olan ülkeler Trump ya da Biden’ın seçilmesini isteyecektir. Piyasalar, seçim süresinin çok fazla uzamamasını isteyecektir".

KAYNAK:İHA

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