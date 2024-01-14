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ABD'den Husilere destek veren iki şirkete yaptırım

14.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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ABD, Yemen'deki Husilere destek verdiği gerekçesiyle Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki şirkete daha yaptırım uyguladı.

ABD'den Husilere destek veren iki şirkete yaptırım

ABD'de Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli iki şirkete, Husilere finansal destek veren Said al Jamal'in ağı adına İran mallarını naklettikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından, OFAC'ın yaptırım uyguladığı şirketlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilere finansal destek veren Said al Jamal'in ağı adına İran mallarını naklettikleri" gerekçesiyle Hong Kong'un "Cielo Maritime" şirketi ile BAE'nin "Global Tech Marine Services" şirketine yaptırım uygulandığı belirtildi.

Said al Jamal'in, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücünü finansal açıdan desteklediği kaydedilen açıklamada, "ABD, Husileri finanse eden ve saldırılarını kolaylaştıran yasa dışı İran finans ağlarına karşı harekete geçmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin sahibi olduğu; elde edilen gelirin Husi saldırılarını desteklemek için kullanıldığı gerekçesiyle 4 geminin faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2023'te Yemen'deki Husilere destek sağlayan ve isimleri belirtilmeyen bir kişi ve üç kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Yaptırım Yemen abd husi şirket
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