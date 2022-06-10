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ABD enflasyon rakamı ne kadar oldu? ABD Mayıs ayı enflasyon verileri yüzde kaç açıklandı?

10.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne kadar oldu sorusunun yanıtı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yaşayan binlerce vatandaş tarafından da merak ediliyor. Tüm piyasaları yakından ilgilendiren bu haber, kripto paralarda yatırımları olan vatandaşları da ilgilendiriyor. Küresel piyasaların yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. Peki, ABD enflasyon rakamı ne kadar oldu? ABD Mayıs ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

ABD enflasyon rakamı ne kadar oldu? ABD Mayıs ayı enflasyon verileri yüzde kaç açıklandı?

Tüm küresel piyasaların merakla beklediği ABD Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Birçok alanda yatırımı bulunan yatırımcıları da etkileyen bu verilerin yüzde kaç arttığı merak ediliyor. ABD'de yıllık bazda yükseliş gelmesi beklenen enflasyon verilerinin ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki, ABD enflasyon rakamı ne kadar oldu? ABD Mayıs ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

ABD MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMI NE KADAR OLDU?

Tüm dünyanın merakla beklediği, binlerce vatandaşın günlük yaşantısını da etkilemekte olan ABD Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Yüzde 8,3 olarak açıklanması beklenen ABD enflasyon verilerinde yeni oran şaşırttı. ABD tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, yıllık enflasyonun yüzde 8.3’ten yüzde 8.6’ya yükseldiği belirtildi.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

ABD enflasyon verilerinin Nisan ayında 8,3 olarak açıklanmasının ardından, ülkemizde de bulunan gıda fiyatlarında yükselişler yaşanmış ve market ürünlerindeki fiyatlar değişmişti. ABD Mayıs ayı enflasyon verisinin bu ay beklenildiği gibi 8,3 olarak açıklanmaması endişeye neden oldu. ABD'de açıklanan yeni enflasyon yıllık bazda 8,6 yükselerek 41 yılın zirvesine çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kripto para
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