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ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve altın ne olur? 6 kurum olası senaryoları sıraladı…

14.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar bugün açıklanacak olan ABD Ocak enflasyon verisini bekliyor. Altın ve dolar yatırımcıları için kritik öneme sahip veri için uzmanlar olası senaryoları tek tek sıralardı. TÜFE’nin olası bir sürpriz yapması durumunda uzmanlar doları güçlendirebilir. Verinin güçlü gelmesi durumunda uzmanlara göre altın fiyatlarında yeni gerilemeler görülebilir. Ancak 2000 dolar seviyelerine yükselmesi ihtimali de göz ardı edilmiyor.İşte ABD enflasyon verisi öncesi altın ve döviz piyasasındaki son durum...

ABD enflasyon verisi sonrası dolar ve altın ne olur? 6 kurum olası senaryoları sıraladı…

Altın ve dolar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasını etkileyecek ABD ocak ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda. Ekonomistler ABD’de tüketici fiyatlarının ocakta önceki aya göre yüzde 0,4 artmasını, çekirdek TÜFE’nin de yine yüzde 0,4’lük bir artış kaydetmesini bekliyor. Bu da Aralık’ta yüzde 6,5 ile Ekim 2021’den bu yana en düşük düzeye gerileyen enflasyonun yüzde 6,2’ye gerilemesi anlamına geliyor.

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Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, beklentiler son günlerde enflasyonun sürpriz yapabileceği yönünde değişmeye başladı. Deutsche Bank stratejisti Jim Reid, dün sabah yayımladığı müşteri notunda 2022 yılının son aylarındaki enflasyonun düşüş eğilimine girdiği beklentilerinin “son 10 gün içinde” zayıfladığına dikkat çekerek, “Önce ABD tarım dışı istihdam verisi hizmet enflasyonunun beklenenden daha uzun süre güçlü kalacağına işaret etti. Sonra bir çok şahin merkez bankası yetkilisinin piyasaların verileri görmezden geldiği ancak yavaş yavaş uyandığını söylediğini gördük” dedi.

Singapur merkezli banka OCBC ise ABD enflasyonun düşüşünde görülecek bir yavaşlamanın doları destekleyeceği görüşünde.

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DOLAR SENARYOSU

Dolar endeksi güçlü istihdam verisi sonrası şubat ayında gördüğü 100 düzeylerinden tekrar yüzde 4’e yakın yükselişle 104’e yaklaşmış durumda. ING Bank, ABD’den gelecek verinin beklentilerin üzerinde gelmesinin doları güçlendirerek, euro/ dolar paritesinde 1,05 düzeylerine çekilme görülebileceğini belirtiyor. ABD’li finans kuruluşu Westpac de ortalama beklentinin üzerinde bir TÜFE verisinin “kaydadeğer bir dolar hareketi” getirebileceğini söylüyor.

dolar (2)

Paritenin yılın ikinci çeyreğinde tekrar yükseleceğini öngören kuruluşlar da var. Deutsche Bank euro/dolar paritesinin 2. çeyrekte 1,10 düzeyine yükselmesini bekliyor. Euro/dolar paritesi Avrupa Komisyonu’nun büyüme öngörülerini yüzde 03’ten yüzde 0,8’e yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte dün TSİ 15.55 itibariyle hafif yükselerek 1,069 düzeyine kadar çıkmıştı.

DOLAR

İNATÇI ENFLASYON ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜREBİLİR

Altın fiyatları ise dolardaki güçlenişe bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Ons altın 1.853 dolara kadar geriledi. ABD’den gelecek enflasyon verisinin güçlü gelmesi durumunda uzmanlara göre altın fiyatlarında yeni gerilemeler görülebilir.

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Ancak Exinity baş piyasa analisti Han Tan, enflasyonun daha hızlı bir düşüşe işaret etmesi durumunda Fed’in faiz artışlarını durdurması mümkün ve 2 bin dolar seviyelerine tırmanış gelebilir.

ALTIN


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Enflasyon Altın dolar

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