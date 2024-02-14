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ABD enflasyonu beklentileri aşmıştı: Küresel piyasalar negatif seyrediyor

14.02.2024 09:04 | Son Güncelleme:
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Küresel piyasalar, beklentileri aşan ABD enflasyon verileri sonrası negatif seyrediyor.

ABD enflasyonu beklentileri aşmıştı: Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki aya kıyasla gerileyen yıllık enflasyon oranına odaklanarak TÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan artışla yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak, 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Dün, yüzde 0,8 yükselişle 105'e çıkarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,8'de bulunuyor.

ALTINDA ENFLASYON ETKİSİ

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü bin 993 dolardan tamamlayarak 4 Aralıktan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ons altının fiyatı şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışının hemen üzerinde 82,3 dolardan işlem görüyor.

Pay piyasaları tarafına bakıldığında ise yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri 1,78 trilyon dolar ile piyasa değeri 1,75 trilyon dolar olan ABD'li perakende devi Amazon'u geride bırakarak ABD'nin en değerli dördüncü şirketi oldu.

Ülkede en değerli üç şirket ise 3 trilyon dolarla Microsoft, yaklaşık 2,9 trilyon dolarla Apple ve 1,8 trilyon dolarla Alphabet olarak sıralandı.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,80, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,35 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarına da dün negatif ağırlıklı seyir hakim olurken, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesinde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

İngiltere'de TÜFE'nin ocakta aylık yüzde 0,3 gerilemesi beklenirken, yıllık ise yüzde 4,1 artması öngörülüyor.

Analistler, bugün bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin açıklanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceğini de ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan şubat ZEW ekonomik güven endeksi verilerine göre, Almanya'da yatırımcı güveni 19,9'a ve Avro Bölgesi'nde de 25,0'e çıkarak beklentileri aştı.

Ayrıca, dün yüzde 0,6 düşüşle günü 1,0710'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, son üç ayın en düşük seviyesini de test etmiş oldu. Parite bugün önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR

Yeni Yıl Tatili nedeniyle Çin'de piyasalar kapalı kalmaya devam ederken, Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıktı.

Dün, ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından dolar önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar/yen paritesi yüzde 1 artışla günü 150,8 seviyesinden tamamlayarak yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Son zamanlarda, Japon yenindeki hareketlerin hızlandığı ve yetkililerin gerekli görmesi halinde müdahale etmeye hazır olduklarına yönelik haber akışı dolar/yen paritesini bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altına düşürerek, 105,5 seviyesine indirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8.994,00 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.217,45 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 30,7067'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,7370 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

10.00 İngiltere, ocak ayı TÜFE ile ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, 4.çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon küresel piyasalar abd negatif
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