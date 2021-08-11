ABD enflasyonu değişmedi

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı Haziran ayında TÜFE'yi %0.9 seviyesinde açıklamıştı.
Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında %0.3 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Haziran ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.
Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Temmuz ayında %5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %5.4 artmıştı.
Çekirdek enflasyon Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %4.3 ile beklentilere paralel yükseldi.
Haziran ayında çekirdek enflasyon %4.5 seviyesinde açıklanmıştı.
Kaynak: Reuters
Okuyucu Yorumları 0 yorum