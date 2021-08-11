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ABD enflasyonu değişmedi

11.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD temmuz enflasyon verisi beklentilerin aksine gerilemedi ve temmuzdaki düzeyinden değişmedi.

ABD enflasyonu değişmedi

ABD'de tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.5 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı Haziran ayında TÜFE'yi %0.9 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında %0.3 ile beklentilerin altında yükseldi. Çekirdek enflasyon Haziran ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Temmuz ayında %5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %5.4 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %4.3 ile beklentilere paralel yükseldi.

Haziran ayında çekirdek enflasyon %4.5 seviyesinde açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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