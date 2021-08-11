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Dev şirket evden çalışanların maaşını kesecek!

11.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya devi Google’ın, koronavirüs sebebiyle evden çalışma yöntemini seçen çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiği açıklandı. Bu durumun Silikon Vadisi’ndeki diğer firmalar için de örnek teşkil edileceği belirtiliyor.

Dev şirket evden çalışanların maaşını kesecek!

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Covid-19 pandemisi nedeniyle çalıştıkları ofislere geri dönmek yerine kalıcı olarak evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmayı planlıyor.

MESAFEYE GÖRE KESİNTİ YAPILACAK

Bu plandan en çok evi ve işyeri arasındaki mesafe uzak olanların etkilenmesi bekleniyor.

Ofise geri dönmek yerine evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmak, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devlerinin bir süredir üzerinde düşündüğü bir konu.

Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter da pandemi nedeniyle hayat pahalılığının daha az olduğu bölgelere taşınan ve uzaktan çalışan elemanlarının maaşlarında kesinti yapmıştı. Reddit ve Zillow'un da aralarında bulunduğu daha küçük bazı firmalar ise elemanlarının nerede yaşadıklarına bakılmaksızın maaş ödemesi yapmayı tercih ediyor.

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Google'ın bir sözcüsü ise ücretlerin her zaman çalışanların adreslerine göre belirlendiğini, endüstri koşullarının üstünde ödeme yaptıklarını ve ödemelerin şehirden şehre, eyaletten eyalete değiştiğini söyledi.

California eyaletinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu kentlerden San Francisco'dan, neredeyse aynı seviyede pahalılığa sahip Tahoe Gölü çevresine taşınan bir Google çalışanı, maaşında yüzde 25'e varan kesintiyle karşılaşabilir.

Kaynak: Reuters

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