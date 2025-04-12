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ABD ile Çin arasındaki 'Gümrük savaşlarında' son perde! Beyaz Saray: "Bu Çin için hiç iyi olmaz" sözleriyle duyurdu...

12.04.2025 09:38
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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı gitgide daha da ciddi bir hal alıyor. İki ülkenin karşılıklı gümrük vergisi misillemeleri hız kesmeden devam ederken Beyaz Saray'dan Pekin'e çok sert bir uyarı geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile uzlaşma noktasında iyimser olduğunu belirttiği açıklamasında, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" dedi.

ABD ile Çin arasındaki 'Gümrük savaşlarında' son perde! Beyaz Saray: "Bu Çin için hiç iyi olmaz" sözleriyle duyurdu...

Washington-Pekin hattındaki ticaret savaşı her gün alınan yeni kararlarla farklı bir boyut kazanıyor. ABD cephesinden Çin'e bu sefer gözdağı niteliğinde açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çin, misillemelerine devam ederse durumun Çin için iyi olmayacağı belirtildi.

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"ÇİN İÇİN İYİ OLMAZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Leavitt açıklamasında Çin’e gözdağı vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

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GÜMRÜK SAVAŞLARI TAM GAZ

ABD'nin Çin'e yönelik gümrük tarifelerinde artışa giderek vergileri %145'e çıkarmasının ardından Pekin cephesi de geri adım atmayarak misillemede bulunmuştu.

Çin, ABD mallarına gümrük vergisini %84'ten %125'e çıkarmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump gümrük abd
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